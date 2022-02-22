Старт с шести двоек: каким будет брак у женившихся 22.02.2022

|
Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 3 129

Астропсихолог Тиана Атлас раскрыла планы звездного неба на судьбы забронировавших магическую дату для торжества.

Фото, видео: depositphotos / Alexust; 5-tv.ru

Красивый штамп в паспорте или сказочная любовь? А, может, и то, и другое вместе? Почему влюбленные пары выбирают именно эту дату и сделает ли она их брак удачным и нерушимым, рассказала профессиональный астролог, астропсихолог и нумеролог Тиана Атлас. Специально для читателей 5-tv.ru эксперт объяснила, как практически сплошные двойки притягивают успех.

Для начала стоит немного поупражняться и сложить все цифры 22.02.2022 — шесть двоек, то получится цифра 12. Продолжаем вычисления: 1+2=3. Получившаяся тройка указывает на планету-правительницу Юпитер, которая считается самой лучшей планетой.

«Юпитер — это планета большого счастья, поэтому брак, заключенный 22 февраля 2022 года, можно смело называть успешным: в этой паре будет царить бескорыстная любовь, супруг и супруга будут исполнены взаимоуважением и, возможно, будут даже расти друг через друга», — заявила астропсихолог.

Для того чтобы отношения были еще крепче, эксперт рекомендовала такой паре придумать совместное хобби или что-то изучать, путешествия вдвоем также будут благосклонно влиять на прочность созданного союза. Также желательно ставить глобальные цели и вместе идти к ним, не забывая об искренности по отношению друг к другу.

Плоды любви будут не менее примечательными, уверена психолог: дети будут обязательно умными, любознательными, будут стремиться расширять свой кругозор, изучать языки и, конечно, так же как и их родители, станут людьми мира.

«Союз, который заключается под влиянием цифры 3, будет духовным, полноценным и обязательно счастливым», — резюмировала нумеролог Тиана Атлас.

Как ранее писал 5-tv.ru, двум знакам зодиака категорически нельзя заключать брак 22.02.2022.

+1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.42
3.65 90.88
3.54
Выйти замуж не напасть: каким знакам зодиака нельзя заключать брак 22.02....

Последние новости

18:21
Эх раз, еще раз: ТОП-3 женских имен, обладательницы которых меняют мужей
18:04
Попова допустила смягчение COVID-ограничений для кафе и театров
17:55
«Это не так просто»: Рианна откровенно рассказала о своей беременности
17:34
Карьере конец? Как звучит голос Максим после комы
17:21
Зеленский рассматривает возможность разрыва дипотношений с Россией
17:13
Что стало причиной расставания Азизы и ее мужа-итальянца?

Сейчас читают

Покупать или нет? Аналитик назвал два сценария движения курсов валют после признания ЛДНР
«Я бы в армию пошел»: в каких войсках лучшего всего проявят себя знаки зодиака
Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год