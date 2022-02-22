Умер звезда передачи «Кабачок «13 стульев» Олег Вавилов
| Общество Срочная новость 2 050
Народный артист России скончался в возрасте 72 лет.
Фото: ТАСС / Куров Александр
Умер звезда телепередачи «Кабачок «13 стульев» Олег Вавилов. Народный артист России скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра Сатиры. Там отметили, что Олег Вавилов давно болел, но его уход из жизни никак не связан с COVID-19.
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