В парламенте Великобритании опровергли слухи о смерти Елизаветы II
Популярное американское издание сообщило, что королева была найдена мертвой накануне свадьбы редактора британского Vogue, куда была приглашена.
Фото: ТАСС / Richard Pohle/The Times
Представители парламента Великобритании опровергли распространившиеся в социальных сетях слухи о смерти королевы Елизаветы II, пишет BNO NEWS. Ранее в Instagram американского издания Hollywood Unlocked появилось сообщение о кончине монаршей особы. Данные популярного СМИ о жизни знаменитостей мгновенно облетели мир.
«Источники, близкие к королевской семье, эксклюзивно уведомили нас, что королева Елизавета скончалась. Она должна была присутствовать на свадьбе редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула, но была найдена мертвой», — сказано в публикации.
Как выяснилось, журналисты поторопились хоронить королеву, узнав о ее недуге. В опровержении Дайо Окевале, глава аппарата Палаты лордов Великобритании, указал, что Елизавета II действительно была инфицирована коронавирусом, но в данный момент уже выздоравливает.
О том, что королева получила положительный тест на COVID-19 после того как почувствовала симптомы простуды, ранее также официально сообщали представители Букингемского дворца. Однако информацию о смерти не комментировали. Известно, что Елизавета II получала прививку от коронавируса и проходила ревакцинацию.
Елизавета II — королева Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и 11 других королевств Содружества. Она стала самым долго правящим монархом в британской истории — 70 лет на престоле. Ее супруг, принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета II заразила коронавирусом своих приближенных. Заболел также сын и наследник престола, 73-летний принц Чарльз.
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