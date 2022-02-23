В парламенте Великобритании опровергли слухи о смерти Елизаветы II

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 317

Популярное американское издание сообщило, что королева была найдена мертвой накануне свадьбы редактора британского Vogue, куда была приглашена.

В парламенте Великобритании опровергли слухи о смерти Елизаветы II

Фото: ТАСС / Richard Pohle/The Times

Представители парламента Великобритании опровергли распространившиеся в социальных сетях слухи о смерти королевы Елизаветы II, пишет BNO NEWS. Ранее в Instagram американского издания Hollywood Unlocked появилось сообщение о кончине монаршей особы. Данные популярного СМИ о жизни знаменитостей мгновенно облетели мир.

«Источники, близкие к королевской семье, эксклюзивно уведомили нас, что королева Елизавета скончалась. Она должна была присутствовать на свадьбе редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула, но была найдена мертвой», — сказано в публикации.

Как выяснилось, журналисты поторопились хоронить королеву, узнав о ее недуге. В опровержении Дайо Окевале, глава аппарата Палаты лордов Великобритании, указал, что Елизавета II действительно была инфицирована коронавирусом, но в данный момент уже выздоравливает.

О том, что королева получила положительный тест на COVID-19 после того как почувствовала симптомы простуды, ранее также официально сообщали представители Букингемского дворца. Однако информацию о смерти не комментировали. Известно, что Елизавета II получала прививку от коронавируса и проходила ревакцинацию.

Елизавета II — королева Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и 11 других королевств Содружества. Она стала самым долго правящим монархом в британской истории — 70 лет на престоле. Ее супруг, принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета II заразила коронавирусом своих приближенных. Заболел также сын и наследник престола, 73-летний принц Чарльз.

-5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
80.42
3.65 90.88
3.54
Никаких переездов! Китайский совет дня на среду, 23 февраля

Последние новости

15:56
Видео задержания экстремистов, готовивших теракт в Крыму
15:45
Женщина погибла после падения на нее глыбы льда с крыши дома
15:44
Элтон Джон едва не разбился на частном самолете
15:28
Диетолог Павлова рассказала о продукте, который предотвращает рак кишечника
15:12
В Минздраве рассказали о проблемах с сердцем у переболевших COVID-19
14:56
С этим не шутят: ТОП-3 женских имен, которые обрекают на онкологию

Сейчас читают

Отборный русский мат помог теннисисту Медведеву выиграть матч с Пэром
Наслаждайтесь гармонией: как 23-и лунные сутки отразятся на жизни людей
Фигуристка Камила Валиева появилась на публике в объятиях известного певца
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год