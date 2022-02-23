С этим не шутят: ТОП-3 женских имен, которые обрекают на онкологию

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 21 757

Экстрасенс Артемий Никара назвал три имени, обладательницам которых нужно тщательно следить за своим здоровьем с юных лет.

Фото, видео: Depositphotos / alexraths; 5-tv.ru

Природа онкологических заболеваний до сих пор не изучена до основания. Параллельно с медицинскими взглядами на недуги этой группы существуют и мистические. Одним из таких поделился парапсихолог и экстрасенс Артемий Никара. По мнению эксперта, три женских имени могут стать причиной развития рака у их обладательниц.

Первое место по степени риска, полагает собеседник 5-tv.ru, принадлежит дамам по имени Алиса. С детства эти девочки, отмечает он, очень редко болеют, растут крепкими и здоровыми. Но это может оказаться лишь видимостью. Болезнь способна подкрасться незаметно и проявить себя в подростковом возрасте. Речь идет не только о раке, но и о других врожденных недугах.

На втором месте — Дарья. Девочки с этим именем с раннего детства имеют склонность к онкологическим заболеваниям. Артемий Никара считает, что за их здоровьем необходимо следить с первых дней жизни, тогда шансы заметить болезнь на начальных стадиях и предотвратить фатальные последствия будут вполне ощутимы.

«На третьем месте Ирина. Имеет очень плохую медицинскую карму, связанную с развитием раковых заболеваний. Тяжелые нагрузки, эмоциональные перенапряжения дают толчок развитию болезни гораздо быстрее», — заключил экстрасенс.

5-tv.ru обращает внимание читателей на отсутствие каких-либо подтверждений описанной выше теории медицинским сообществом. Каждому человеку для профилактики онкологических недугов врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек, вести здоровый и активный образ жизни и регулярно проходить обследования у специалистов. Связь рака и женских имен субъективна, является исключительно мнением эксперта и не имеет ничего общего с результатами изысканий официальной науки.

Ранее, как писал 5-tv.ru, онколог Андрей Базылев рассказал, способен ли стресс «разбудить» рак.

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