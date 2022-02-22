Все от нервов? Онколог рассказал, способен ли стресс «разбудить» рак

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Журналист редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 7 744

Онколог Базылев рассказал, может ли стресс спровоцировать рак

Фото, видео: Depositphotos / b.zyczynski; 5-tv.ru

Химиотерапевт Андрей Базылев рассказал 5-tv.ru об интересном эксперименте, посвященном связи негативных эмоций и онкологических заболеваний.

Стресс подстерегает на каждом шагу, провоцируя различные недуги. Недаром говорят, что все болезни от нервов. Насколько применима эта народная мудрость к раку, рассказал в интервью 5-tv.ru онколог, химиотерапевт Андрей Базылев.

Запускает ли стресс онкологический процесс — до конца не выяснено до сих пор, однако проведенные в 2019 году научные изыскания указывают на большую вероятность этого.

«Ученые исследовали две группы мышей: одна была помещена в закрытое помещение и находилась в состоянии стресса, а другая жила в обычной среде. При этом обеим группам были подсажены злокачественные клетки», — рассказал об эксперименте специалист.

Исследование показало, что у мышей, которые находились в состоянии стресса, образовался специфический гормональный иммунный фон. Он способствовал быстрому развитию злокачественных клеток и появлению раковых опухолей.

Результаты свидетельствуют о вполне вероятном влиянии стресса на повторное возникновение онкологии у пациентов, которые добились ремиссии или излечения от рака.

«В мире нет четких и стопроцентных доказательств, механизмы влияния стрессового состояния на развитие злокачественной опухоли до сих пор не доказаны», — подытожил Андрей Базылев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие показатели анализа крови укажут на онкологию.



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