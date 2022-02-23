Финансист Сосновский рассказал, когда завершится «золотой век» доллара

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 3 421

Реальны ли прогнозы относительно скорого краха американской валюты? Если это так, то что придет на смену? Евро или рубль?

Финансист Сосновский рассказал, когда завершится «золотой век» доллара

Фото: Depositphotos / v.gi

Американский доллар — уникальная и востребованная валюта. Как бы это не было выгодно другим странам, в ближайшее время ее краха не предвидится. Отхождение доллара на второй план возможно лишь при одном условии — если случится настоящий апокалипсис. С таким заявлением выступил глава региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

«Это способ оценить любой товар и любую услугу. По сути доллар США заместил собой все остальные валюты в плане экономических связей <…>„Золотое время“ для доллара пройдет тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья», — иронично заметил эксперт в интервью агентству «Прайм».

По словам Сосновского, секрет устойчивости доллара — в его универсальности. Еще немного, и на карте вряд ли останутся страны, население которых не взаимодействует с американской валютной.

В заключение финансист заметил, что сместить «зеленые» может разве что новая цифровая валюта или внедрение принципиально новой системы расчета, связанной с уникальными современными технологиями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как признание независимости ДНР и ЛНР повлияло на курсы доллара и евро.

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