Ольга Бузова с округлившимся животом попала на видео своего помощника

Изменившиеся формы Ольги Бузовой привели поклонников в недоумение. Всегда спортивная и подтянутая на фото в своем блоге певица внезапно предстала на видео PR-агента Антона Богославского с округлившимся животом.

Улетевшая почти месяц назад в ЮАР на съемки Бузова регулярно показывает подписчикам, как делает упражнения для поддержания себя в хорошей физической форме. Певица снимает в сторис свою зарядку, мотивируя поклонников заниматься вместе с ней.

Однако бикини неожиданно «вывалило» ранее незамеченный нюанс фигуры певицы. Ее заподозрили как в беременности, так и в пристрастии к вредной пище и фильтрам в Instagram.

Instagram @anton_bo

Возможно, Бузова, как и ее помощник, просто поела тортик, который Богославский продемонстрировал в самом начале ролика.

«Ем торт, а там вот Ольга работает, а я ем», — поделился пиарщик, продемонстрировав тарелку «Красного бархата».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова пожаловалась на лишние кило в талии.