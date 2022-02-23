Ольга Бузова с округлившимся животом попала на видео своего помощника

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 11 014

PR-агент заснял певицу, когда та стояла у бассейна в купальнике. Бикини не скрыло изменившиеся формы артистки.

Фото, видео: Instagram @buzova86; Instagram @anton_bo

Тема:
Ольга Бузова

Изменившиеся формы Ольги Бузовой привели поклонников в недоумение. Всегда спортивная и подтянутая на фото в своем блоге певица внезапно предстала на видео PR-агента Антона Богославского с округлившимся животом.

Улетевшая почти месяц назад в ЮАР на съемки Бузова регулярно показывает подписчикам, как делает упражнения для поддержания себя в хорошей физической форме. Певица снимает в сторис свою зарядку, мотивируя поклонников заниматься вместе с ней.

Однако бикини неожиданно «вывалило» ранее незамеченный нюанс фигуры певицы. Ее заподозрили как в беременности, так и в пристрастии к вредной пище и фильтрам в Instagram.

Instagram @anton_bo

Возможно, Бузова, как и ее помощник, просто поела тортик, который Богославский продемонстрировал в самом начале ролика.

«Ем торт, а там вот Ольга работает, а я ем», — поделился пиарщик, продемонстрировав тарелку «Красного бархата».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова пожаловалась на лишние кило в талии.

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