Ванга снова права? Ясновидящая предсказывала обострение конфликта в зеркальную дату 22.02.2022

Рита Цветкова
Рита Цветкова 9 576

Провидица также говорила о возможности присоединения славянских держав, если главы государств сумеют договориться и пожмут друг другу руки.

Ванга снова права? Ясновидящая предсказывала обострение конфликта в зеркальную дату 22.02.2022

Фото: ТАСС / ИТАР-ТАСС

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга предсказывала обострение конфликта между странами в 2022 голу. Особое внимание она уделяла зеркальной дате 22.02.2022. Провидица считала, что этот день станет своеобразной точкой отсчета нового периода — перехода к «новой Земле». Предельно точно расшифровать это понятие экспертам не удалось.

Одни специалисты по предсказаниям Ванги полагают, что речь идет о мощных катаклизмах, которые изменят географию, сокроют часть суши под водой. Другие говорят о прорыве в изучении космоса и вероятном познании иных форм жизни во Вселенной. Третьи находят связь с текущими событиями мировой повестки.

В своих прогнозах Ванга говорила и о России. Она упоминала присоединение славянских держав в случае, если главам государств удастся найти компромисс и пожать друг другу руки. РФ, говорила ясновидящая, будет наказывать обидчиков. Никто не сможет остановить страну, которая сметет все на своем пути в ответ на принесенные ею жертвы, приводит пророчество болгарки Мsn.com.

По данным Don24.ru, день шести двоек 22.02.2022 Ванга видела «разделительным» между прошлым и будущим, моментом, который поделит мир на «до» и «после». Некоторые толкователи называют «беспросветный день» 22 февраля началом военной операции. Толкователи сегодня связывают ситуацию в Донбассе со словами Ванги.

Сторонники этой версии связывали с сегодняшним вооруженным конфликтом следующие слова: «Если не произойдет чуда и люди не очнутся, а все так же будут нагнетать зло, гнаться за деньгами и воевать, то может случиться катастрофа, после которой люди не увидят Солнца в течение шести месяцев».

Хотя мир и был ошеломлен сбывшимся пророчеством Ванги о трагедии 11 сентября 2001 года в США, критики считают любые подобные явления совпадениями и стечением обстоятельств. Кроме того, толкователи прогнозов болгарки имеют обыкновение «притягивать» некоторые ее высказывания к подходящим по контексту событиям.

Нумерологи видят в зеркальной дате февраля событием тысячелетия. Эксперты в области тонких материй наперебой сообщают о невероятном заряде энергии, которую можно направить на великие свершения. Ранее 5-tv.ru писал, каким, по мнению нумерологов, будет брак у женившихся 22.02.2022.

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