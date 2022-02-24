Влияние на судьбу: ТОП-3 мужских имен, которые сулят онкологию

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист Эксклюзив 6 201

Обладателям этих имен необходимо чаще остальных проходить обследования и следить за собственным здоровьем.

Фото, видео: Depositphotos / alexraths; 5-tv.ru

Злокачественные образования занимают второе место среди причин смерти в России. Ежегодно от онкологических заболеваний умирают более 200 тысяч человек. При этом происхождение опухолей в организме до сих пор остается загадкой для специалистов. Многие полагают, что на развитие рака у человека могут повлиять и мистические события, например, выбор имени при рождении ребенка. В беседе с 5-tv.ru астролог Артемий Никара раскрыл три имени, владельцы которых рискуют заболеть онкологией чаще остальных.

По словам астролога, мальчики с именем Тарас выделяются своей силой и здоровьем. Но чем старше они становятся, тем больше имеют риск заболеть раком из-за перегрузки организма. Мужчины по имени Тарас доводят организм до максимума: много работают, не следят за здоровьем и откладывают обследования на потом.

«На втором месте — Ростислав. У этого имени очень слабая природная энергетика, что очень влияет на его хозяина. В плане здоровья — низкий иммунитет и развитие других болезней, а также онкологических заболеваний. Их могут унаследовать, а не приобрести», — заключил Никара.

Также в зоне риска мужчины с именем Александр. Они часто болеют, их слабое место — горло и бронхи. С возрастом ситуация может ухудшиться. А если обладатели этого имени еще и злоупотребляют курением, это приведет к раку легких.

5-tv.ru обращает внимание читателей на отсутствие каких-либо подтверждений описанных выше предположений медицинским сообществом. Для профилактики онкологических болезней врачи советуют отказаться от вредных привычек, вести здоровый и активный образ жизни и регулярно проходить обследования. Связь рака и женских имен субъективна, является исключительно мнением эксперта и не имеет ничего общего с научными сведениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о женских именах, которые могут обрекать на онкологию.

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