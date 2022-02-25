Работодатели получили новое основание для отстранения сотрудников от работы с 1 марта

Отказ от ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ) может быть веским основанием для отстранения сотрудника от трудовой деятельности. Новое правило начнет действовать уже с 1 марта. Однако санкции могут применяться работодателями далеко не во всех случаях, пишет «Главбух»

Согласно поправкам к Трудовому кодексу РФ, речь идет о реальной угрозе жизни и здоровью наемных сотрудников, а не о традиционных рекомендациях. Авторы инициативы подчеркивают, что защитные маски, перчатки и прочие аксессуары люди обязаны носить при выполнении работ в сложных, вредных условиях. Например, связанных с высокими температурами или серьезным загрязнением.

С 1 марта к СИЗ официально относятся: защитная обувь и одежда, дерматологические средства; средства защиты органов дыхания и слуха, глаз, лица, головы, рук; средства защиты от падения с высоты, а также иные средства, предусмотренные техникой безопасности на том или ином предприятии. С началом весны также вводится обязательный учет микротравм на рабочих местах.

Вопреки расхожим слухам, маски и перчатки, которые медики рекомендуют носить в разгар пандемии, к СИЗ не относятся. За отказ надеть их для профилактики заражения COVID никто не имеет право отстранять от работы. Мало того, при неправильном оформлении бумаг работодателем или недостаточными основаниями сотрудник имеет право потребовать материальной компенсации.

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