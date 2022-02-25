Сбежавшая от короля Малайзии русская топ-модель рассказала о жизни в Лондоне

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 037

Оксана Воеводина одна растит сына богатого мужчины. С гордостью она заявляет о том, что не нуждается в помощи и имеет прекрасную карьеру.

Сбежавшая от короля Малайзии русская топ-модель рассказала о жизни в Лондоне

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Титулованная русская модель Оксана Воеводина когда-то являлась женой влиятельного короля Малайзии Мухаммада V, но, забеременев, решила отправиться в «свободное плавание». Сейчас звезда проживает в Великобритании, где одна растит наследника от экс-супруга. На что живет селебрити и можно ли ее считать богатой «разведенкой»?

В Instagram Воеводина выложила пост, где развеяла мифы относительно своего уникального материального положения. 29-летняя особа заметила, что Мухаммад V совсем не помогает ей с воспитанием сына Леона и не дает денег на проживание. Все, что есть сегодня у селебрити, она достигла сама.

«Почему же я не рассказываю про свою работу? Я не смешиваю бизнес и карьеру со своей публичной жизнью в Instagram. На мой взгляд, это не профессионально. У меня в офисе даже не все знают, что я веду страницу и что у меня полмиллиона подписчиков. И про мою историю с Малайзией тоже не знают… А зачем? Мне сочувствие и жалость на работе не нужны!» — объяснилась с фолловерами модель.

Instagram @rihanapetra

Оксана Воеводина призналась, что управляет бизнесом в России, а в Британии занимает пост советника по инвестициям в элитном агентстве по недвижимости. Кроме этого, красавица возглавляет проект по реновации бутик-отеля в Лондоне. Недавно к этой работе добавился проект по созданию ресторана веганской кухни.

«Также я занимаюсь поиском интересных проектов в Великобритании и помогаю вывести их на российский рынок. Собственно говоря, работы много. Я не модель, не блогер, не богатая разведенка, а просто работающая молодая мама, которая переехала в другую страну из личных соображений», — отметила Воеводина.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит подросший сын Оксаны Воеводиной от короля Малайзии.

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