Видео с места гибели учителей при обстреле ВСУ школы в донецкой Горловке

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм Эксклюзив 5 501

Снаряд буквально прошил здание насквозь. Осколки, пробив основную стену и внутренние перегородки долетели до коридора.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тела погибших завуча и преподавателя школы в донецкой Горловке до сих пор находятся на месте трагедии. В ближайшее время туда должны прибыть криминалисты, чтобы зафиксировать факт обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Видео есть в распоряжении 5-tv.ru.

«Удар пришелся через окно в кабинет замдиректора по учебно-воспитательной работе. Здесь (в стене — Прим.ред.) сквозные отверстия. Оттуда шли осколки. Пробили стены», — рассказывает с места событий корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, крупнокалиберный снаряд прилетел в угол здания общеобразовательного учреждения ДНР в районе 11 утра. Преподаватель и завуч погибли на месте. Чудом выжила стоявшая рядом с ними секретарь. Известно, что следом прилетели еще четыре воздушных удара. Повреждения получили три многоквартирных дома.

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