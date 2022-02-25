Мэр Горловки о гибели учителей в школе при обстреле ВСУ: «Чистый геноцид»
Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке. Мэр города в Донецкой народной республике сообщил о трагедии в учебном заведении № 50.
Фото, видео: Telegram /Приходько РИК; 5-tv.ru
Мэр Горловки высказался о гибели учителей в школе при обстреле ВСУ. Он назвал происходящее «геноцидом». В результате целенаправленной атаки со стороны Вооруженный сил Украины погибли две женщины в учебном учреждении № 50: завуч и педагог, ранения получила секретарь. В настоящее время за ее жизнь борются медики.
В районе 11 часов утра произошла страшная трагедия. Крупнокалиберный снаряд прилетел в угол школы № 50. В этот момент в учительской находись завуч и преподаватель, недалеко от них находилась секретарь. Преподаватель и завуч погибли на месте. Снаряд прошил сейф, прошил женщину и вышел из стены. Вы видели какой силы был удар. Буквально через 50 минут в это же место было еще четыре прихода. Повреждено еще три многоквартирных дома. Мы подсчитываем урон. <…> Школа стоит в середине квартала глухого, это практически глубокий тыл, тут никаких военных объектов нет. Кроме как чистым геноцидом и обстрелом жилых кварталов это никак назвать нельзя», — заявил глава администрации города Горловка Иван Приходько.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что специализированный дом ребенка в Донецке был поврежден при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
- 25 февр
- Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке на линии фронта в Донбассе
- 25 февр
- Лавров о готовности Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины: «Врет!»
- 25 февр
- Как может отразиться возможное отключение от SWIFT на простых гражданах России
- 25 февр
- Песков анонсировал ответные санкции после рестрикций Запада в адрес России
- 25 февр
- Зеленский попросил «действенную помощь» у «Бухарестской девятки»
- 25 февр
- В украинских соцсетях выдают видео учений РФ за доказательство обстрела
- 25 февр
- ФСБ РФ опубликовала видео с пришедшими в Крым украинскими пограничниками
- 25 февр
- Франция заявила о нежелании Европы и США воевать с Россией
- 25 февр
- ВДВ России взяли под контроль территорию возле Чернобыльской АЭС
- 25 февр
- В Минобороны РФ рассказали об итогах первых суток проведения спецоперации ВКС РФ
Читайте также
69%
6.51 97.77
6.89
Нашли ошибку?