Мэр Горловки о гибели учителей в школе при обстреле ВСУ: «Чистый геноцид»

Мэр Горловки высказался о гибели учителей в школе при обстреле ВСУ. Он назвал происходящее «геноцидом». В результате целенаправленной атаки со стороны Вооруженный сил Украины погибли две женщины в учебном учреждении № 50: завуч и педагог, ранения получила секретарь. В настоящее время за ее жизнь борются медики.

В районе 11 часов утра произошла страшная трагедия. Крупнокалиберный снаряд прилетел в угол школы № 50. В этот момент в учительской находись завуч и преподаватель, недалеко от них находилась секретарь. Преподаватель и завуч погибли на месте. Снаряд прошил сейф, прошил женщину и вышел из стены. Вы видели какой силы был удар. Буквально через 50 минут в это же место было еще четыре прихода. Повреждено еще три многоквартирных дома. Мы подсчитываем урон. <…> Школа стоит в середине квартала глухого, это практически глубокий тыл, тут никаких военных объектов нет. Кроме как чистым геноцидом и обстрелом жилых кварталов это никак назвать нельзя», — заявил глава администрации города Горловка Иван Приходько.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что специализированный дом ребенка в Донецке был поврежден при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).