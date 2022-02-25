Путин: националисты ведут себя как террористы в Киеве

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 23 385

Президент России подчеркнул, что своими преступными действиями они пытаются вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам.

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Владимир Путин обратил внимание Совбеза РФ в ходе совещания на террористическую деятельность националистов на Украине, которая направлена против местного населения.

«Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелые вооруженные, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районов крупных городов, включая Киев и Харьков», — заявил российский лидер.

Президент России подчеркнул, что своими преступными действиями они пытаются вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам.

«По сути, они действуют также, как и террористы во всем мире. Прикрываются людьми, в надежде обвинить Россию в жертвах среди мирного населения», — подчеркнул Путин, добавив, что факт рекомендаций в преступных действиях от американских советников достоверно установлен.

Глава государства обратился к военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) с призывом не идти на поводу у преступных идей националистов и не позволять использовать семьи и детей в качестве «живого щита».

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