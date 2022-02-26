Отек квинке от сахара? Врач развеял популярный миф об аллергии на сладкое

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 2 475

Врач Продеус развеял миф о существовании аллергии на сахар

Отек квинке от сахара? Врач развеял популярный миф об аллергии на сладкое

Фото: Depositphotos / T.DenTeam

Важно помнить о главном отличии аллергии от псевдоаллергии. Чрезмерное употребление одного и того же продукта может грозить неприятными последствиями, предостерег медик.

Аллергии на сахар не существует. Так развенчал главный миф о непереносимости сладкого доктор наук, иммунолог-аллерголог и ведущий программы на Первом канале Андрей Продеус. Он отметил, что все раздражители, вызывающие неприятную реакцию вроде сыпи и даже отека Квинке, — белки, содержащиеся в различных веществах и продуктах.

Например, в случае «аллергии на кошек» иммунная система человека реагирует на белки вещества, выделяемого животным.

«В случае со сладким мы имеем дело с углеводами. Запомните, аллергической реакции на сахар нет», — объяснил врач в Instagram.

Медик также напомнил о существовании псевдоаллергии — неприятного состояния, вызываемого чрезмерным употреблением того или иного продукта. Например, если съесть очень много печенья, вполне закономерным результатом будет сыпь.

«Если у ребенка возникла сыпь от какого-либо сладкого продукта, обязательно обращаемся к врачу! Он поможет выяснить, что же вызвало реакцию организма, и назначит грамотное лечение», — посоветовал Продеус.

Не стоит пускать такое состояние на самотек. Аллергия может сопровождаться отеком Квинке и анафилаксией, представляющими смертельную опасность для человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как определить у себя непереносимость глютена.

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