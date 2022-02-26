В Госдуме сообщили, что Зеленский спешно покинул Киев
По предварительным данным, лидер Незалежной перед отъездом снял все видео, которые теперь публикует в социальных сетях.
Фото: Instagram @zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский еще накануне спешно покинул Киев. Такое предположение высказали в Госдуме РФ.
Предварительно, «вместе со своим окружением сбежал в город Львов». Для главы государства и его сподвижников там было заранее оборудовано место для временного проживания.
«Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее», — подчеркнули в верхней палате парламента.
Сообщается, что в настоящее время Владимир Зеленский находится под охраной неонацистов, а данные о его местонахождении поступили от депутатов Верховной рады, которые хотели встретиться со своим президентом, однако для этого их пригласили во Львов.
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