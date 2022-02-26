В Госдуме сообщили, что Зеленский спешно покинул Киев

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 9 464

По предварительным данным, лидер Незалежной перед отъездом снял все видео, которые теперь публикует в социальных сетях.

В Госдуме сообщили, что Зеленский спешно покинул Киев

Фото: Instagram @zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский еще накануне спешно покинул Киев. Такое предположение высказали в Госдуме РФ.

Предварительно, «вместе со своим окружением сбежал в город Львов». Для главы государства и его сподвижников там было заранее оборудовано место для временного проживания.

«Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее», — подчеркнули в верхней палате парламента.

Сообщается, что в настоящее время Владимир Зеленский находится под охраной неонацистов, а данные о его местонахождении поступили от депутатов Верховной рады, которые хотели встретиться со своим президентом, однако для этого их пригласили во Львов.

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