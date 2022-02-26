Назван продукт, помогающий крепко заснуть даже после чашки кофе

Психолог Майкл Бреус рассказал, что нужно съесть, чтобы организм быстрее переварил и вывел кофеин.

Даже если вы выпили чашку крепкого кофе незадолго до сна, есть средство, которое способно нейтрализовать его бодрящее действие. По словам американского психолога Майкла Бреуса, этот волшебный продукт — брокколи. В интервью Mind Body Green эксперт рассказал, как овощное растение борется с кофеином.

Как отметил Бреус, «период полураспада» кофе обычно составляет от шести до восьми часов. То есть на возможность быстро и крепко уснуть вечером может повлиять кружка ароматного напитка, выпитая еще в обеденный перерыв. К часу отхождения ко сну организм успевает вывести только половину полученного днем кофеина.

Именно поэтому, настаивают специалисты, не стоит пить любимый зерновой на ночь и даже вечером. Но брокколи, особенно приготовленная на пару, отмечает Бреус, можно использовать как средство нейтрализации бодрящего действия кофе.

«Если вам случится выпить кофе поздно ночью, брокколи может помочь вам быстрее его переварить», — говорит психолог.

Эксперт призвал не спешить называть его теорию абсурдной, так как у нее есть вполне научное подтверждение — исследование 2007 года. Согласно ему, брокколи стимулирует выделение ферментов цитохром P450, которые помогают метаболизировать кофеин.

Участники эксперимента съедали 500 граммов брокколи после таблетки с кофеином, сопоставимой чашкой напитка. По результатам этого и еще двух десятков аналогичных исследований, стало ясно, что овощи семейства крестоцветных, включая брокколи, а также брюссельскую, белокочанную и цветную капусту, редис и кресс-салат также поддерживают метаболизм определенных веществ.

Так что после вечернего латте спасайте свой сон зелеными овощами. Они, помимо прочего, очень полезны! Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты провоцируют вздутие живота, а также чем опасен метеоризм.