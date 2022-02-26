Какие продукты провоцируют вздутие живота и чем оно опасно

Образование газов в кишечнике — естественный и безопасный процесс, если он, конечно, не доставляет проблем. При повышенном метеоризме и сопровождающих его болях человеку важно в короткие сроки обратиться за врачебной помощью. О том, что может спровоцировать ухудшение самочувствия и каким опасным последствиям нередко приводит постоянное вздутие — рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин.

Кушать с осторожностью

Для начала медик предложил разобраться с причинами повышенного газообразования. Эксперт отметил, что чаще всего это происходит от несоблюдения диеты и неправильного питания. Так, например, есть ряд продуктов, нарушающих работу микрофлоры кишечника. На первом месте, конечно, стоят бобовые.

«Горох, фасоль, нут, чечевица — в этих продуктах содержится фруктан, галактаны и пищевые волокна, которые сам организм не переваривает. А вот бактерии, которые содержатся в кишечнике, расщепляют их, но образуется большое количество газов», — пояснил Марат Зиннатуллин в интервью для 5-tv.ru.

На второй позиции по степени сложности переваривания располагаются крестоцветные. Это цветная и обыкновенная капуста, а также брокколи. В их состав входит огромное количество клетчатки, а также ряд серосодержащих органических соединений. В результате деятельности бактерий сероводород высвобождается, от чего человеку и становится «тяжело».

Существует и такая группа людей, которые не переносят молочные продукты. Это происходит из-за врожденного дефицита фермента лактазы, который способствует расщеплению и усвоению того же творога, ряженки, сыров. Диагноз этих пациентов звучит как «лактазная недостаточность».

«Кроме вздутия такие люди жалуются на дискомфорт, боли, иногда диарею. Есть и генетически обусловленное заболевание целиакия — это непереносимость глютена. В таком случае вздутие возникает при употреблении продуктов, которые содержат рожь, пшеницу, ячмень», — отметил врач.

А также добавил, что метеоризм возникает и при злоупотреблении сладким, газированными напитками и чрезмерном поедании продуктов, содержащих белок. Тот же самый эффект дает регулярное потребление жвачки — в разгар пережевывания человек может непроизвольно заглатывать большое количество воздуха, который потом «бродит» по организму.

Тревожный сигнал

От вздутия живота страдает много людей. По-научному это называется диспепсией — расстройством пищеварительной системы. На то, что ситуация перешла из разряда нормальной в критическую, указывают следующие симптомы: горечь во рту, постоянная изжога, отрыжка, ранее насыщение, боль, диарея, тошнота, урчание.

Хорошо известно, что само по себе газообразование неопасно для человека. Но все вышеперечисленные маркеры указывают, что дело, возможно, не в нарушении режима питания и злоупотреблении сомнительными продуктами. Не исключено, что метеоризм возник из-за образования грыжи, опухоли (характерно для пожилых людей), вхождения одной петли кишечника в другую — долихосигмы, наличия паразитов, а также вследствие других опасных болезней.

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