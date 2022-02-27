Тайно родившая от Табакова актриса показала фото дочери: «Особенный ребенок»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 159

Софья Синицына опубликовала фото внучки Олега Табакова с перемазанным лицом

Тайно родившая от Табакова актриса показала фото дочери: «Особенный ребенок»

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Софья Синицына стала мамой в 2020-м, но рассказать об отце наследницы решилась только спустя год.

Актриса Софья Синицына показала новое трогательное фото внучки покойного режиссера Олега Табакова. Девочка появилась на свет в 2020 году, но только спустя год стало известно, что ее отец — наследник мастера Павел Табаков. С молодым актером Синицына встречалась несколько лет, но до свадьбы дело не дошло. Дошло только до дочери, которую назвали Мия. Актриса воспитывает ее самостоятельно, но все же не в одиночку.

Стоит отметить, семья Табакова-младшего Мию с мамой не отвергла. Вдова режиссера Марина Зудина делится снимками внучки, она знакома с семьей несостоявшейся невестки и находится с ней в доброжелательных отношениях. Папа девочки также не отказывается от участия в ее жизни. По его словам, с бывшей возлюбленной удалось сохранить дружеские отношения.

Сама Софья Синицына с удовольствием делится моментами взросления малышки — первыми шагами, шалостями. Как призналась актриса в последней публикации, она ожидала от материнства чего-то необычного, но не настолько. Молодая мама уверена, как и любая другая, что ее девочка уникальна и неповторимо прекрасна.

«Мия — особенный ребенок. Наверняка, так считает каждая мама. И я это чувствую каждый день. Что происходит что-то невероятное, на что я уж точно не имею никакого влияния. Эта сила мощнее меня. Как будто то, чего во мне так не хватало всю жизнь, стало суверенным человеком рядом со мной. Магия, да и только. Мне остается лишь наблюдать и любоваться. Потому что вместе мы — нерушимая, красивая и смешная сила», — написала под фото дочери Синицына.

Instagram @yasinitsyna

Ныне Павел Табаков уже не одинок. В сентябре прошлого года она в обнимку с PR-агентом Ксенией Ермоленко появился на вечеринке в рамках фестиваля «Кинотавр». О личной жизни его экс-возлюбленной актрисы известно мало. В социальных сетях она рассказывает о новых проектах и своей малышке, на новые отношения не намекает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет Павел Табаков после смерти знаменитого отца.

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