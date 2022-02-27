Контролируйте слова: как 27-е лунные сутки отразятся на жизни людей

В воскресенье, 27 февраля, действуют 27-е лунные сутки. Этот день идеально подходит для решения стратегических задач, а вот с физической активностью важно быть осторожнее. Более детальным прогнозом на день с читателями 5-tv.ru поделилась профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

«Это время широкого поиска и опоры на коллективное знание. День интуитивного прозрения. Ведущую роль играет жажда познания и стремление во что бы то ни стало дойти до сути. Поэтому хорошо получается любая умственная работа, подведение итогов и планирование. Очень важный день в эмоциональном плане для каждого человека», — заметила эксперт.

Эзотерик посоветовала воздержаться от выяснения отношений и тщательнее подбирать слова для общения с окружающими. Велик риск ненароком обидеть кого-то или, того хуже, заиметь врага.

27 февраля большое количество планет выстроились в линию от Козерога до Рыб — это уникальный сектор Зодиака, который отвечает за концентрацию, зрелость и ответственность. Единственный минус: под влиянием особого небесного узора почти каждый шаг человека становится необратимым.

«Убывающая Луна в Козероге также продолжает определять совсем нешуточный тон суток. Любое сказанное слово или действие имеет далеко идущие последствия. Усиливается магия слова. Это время молитв, осознанного чтения, работы с ментальным планом», — добавила Ксения Шахова.

Подводя итог, астропсихолог добавила: здоровье сегодня может подвести, поэтому необходимо быть осторожными. В зоне риска ноги и костная система в целом. Если занятие спортом отложить нельзя, лучше выполнить классическую растяжку.

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