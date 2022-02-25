Рунический гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта для всех знаков зодиака

Редкое искусство чтения рун не раз помогало провидцу Игорю Вечерскому предрекать события мирового масштаба, природные катаклизмы и перипетии в судьбе знаменитостей. Многие эксперты в области тонких материй сверяются именно с руническим гороскопом, так как считают его наиболее точным. Для своих читателей 5-tv.ru приготовил прогноз и ценные советы от признанного предсказателя с 28 февраля по 8 марта 2022 года.

Овен

Тейваз, эйваз и иса указывают на то, что в это время вы сможете эффективным образом решать свои вопросы в любой сфере жизни. Запланированные ранее перемены вполне могут быть осуществимы, однако в это время вы, вполне вероятно, столкнетесь с противостоянием. И те перспективы активных эффективных действий, которые могут вам дать хороший результат, будут связаны с вероятностью перемен. И здесь зависит только от вас, какой выбор и чью сторону вы примете.

Телец

Перевернутая беркана, соуло и эйваз говорят о том, что игнорирование развития определенных процессов в предыдущие промежутки времени может потребовать от вас принятия новых решений и более активных действий. Однако это время также охарактеризовано наличием большого творческого потенциала и шанса проявить себя наилучшим образом. И сделать то дело, в которым вы спец.

Близнецы

Радо, дагаз и отал открывают для вас новые перспективы. Это время, когда вы сможете сделать что-то масштабное, причем грандиозные проекты могут быть в разных сферах — как в духовной сфере, так и области физического мира. Благоприятный период для эффективного применения своих материальных средств, приобретения чего-то значимого, совершения важных покупок и завершения старых проектов в самом лучшем виде.

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Рак

Эйваз, ингуз и гебо советуют вам в этот промежуток времени обратить внимание на совместную деятельность. В это время будут продуктивны союзы и взаимодействия с другими людьми, когда вы сможете за счет взаимопомощи получить ресурсы для того, чтобы развить необходимую для вас сферу и достичь в ней лучших результатов в дальнейшем.

Лев

Ансуз, отал и вуньо рекомендуют обратить внимание на способность убеждать и налаживать контакты с необходимыми партнерами, и это будет связано с возможностью дать необходимым вам людям тот уровень комфорта, который они считают необходимым. И, найдя компромисс в таких взаимоотношениях, вы сможете заложить основы для будущих эффективных действий, которые, вполне вероятно, и будут основаны только на ваших усилиях.

Дева

Перевернутый отал, перевернутый турисаз и перевернутый уруз предостерегают в этот промежуток времени от планирования нечто важного, скорее, это время, требующее от вас спокойствия и покоя. Нахождения той системы восприятия жизни, которая не ставила бы перед вами слишком сложных задач и не требовала бы от вас излишних усилий. Также вы можете поработать над ошибками прошлого и исправить их — сейчас для этого складываются благоприятные обстоятельства.

Весы

Беркана, дагаз и турисаз дают вам два варианта развития событий. Один вариант будет заключен в твердых и решительных действиях, которые могут быть связаны с необходимостью оставить некоторые важные эпизоды вашей жизни в прошлом. С другой стороны, вы можете попробовать развивать уже существующие моменты — для этого также будут складываться определенные обстоятельства. Однако первый, более уверенный путь, может быть как более эффективным, так и более опасным с точки зрения его последствий.

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Скорпион

Соуло, перевернутый лагуз и эваз говорят о том, что в вашей жизни могут произойти неожиданные моменты, к которым вы не совсем готовы. В первую очередь это касается различных деловых взаимодействий, отношений на работе, в сфере бизнеса — тех сфер жизни, в которых вы связаны с коллективом или группой людей на определенных взаимовыгодных условиях.

Стрелец

Перевернутый уруз, наутиз и перевернутая феху предупреждают о соблюдении осторожности при финансовых тратах, а также о том, что вам необходимо не перегружать себя и давать возможность восстановить свои силы. В то же время вы можете совершить обдуманные и ранее запланированные покупки, постараться использовать возможные инвестиции в нужном русле.

Козерог

Ингуз, хагалаз и перевернутый уруз советуют вам обратить внимание на то, что перемены, совершаемые вами в этот период времени, могут привести к совершенно разным последствиям. И эти последствия могут быть не только непредсказуемыми, но и не совсем желанными для вас, поэтому следует либо очень точно планировать свои действия, либо, что лучше всего, отложить различного рода изменения существующего положения вещей на другое время. В то же время в личной жизни могут произойти приятные изменения.

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Водолей

Перто, турисаз и йера предоставляют вам отличные перспективы в сфере труда, здесь вы можете достичь достаточно больших высот, совершить что-то важное. Либо начать это делать, заложить основу для будущего большого успеха. Кроме того, ваша работа может принести давно ожидаемые плоды, однако следует относиться осторожно к распространяемой информации и учитывать ее влияние на дальнейшие события.

Рыбы

Наутиз, перевернутый манназ и альгиз свидетельствуют о том, что в это время вы находитесь, с одной стороны, в достаточно спокойном состоянии, с другой — существует необходимость пересмотреть важность находящихся рядом с вами людей. Рекомендуется принимать взвешенные решения относительно будущих совместных действий, так как не все окружающие вас люди будут эффективны, особенно в свете того, что вы планируете в дальнейшем. Также следует продолжать уже начатое и развивать те процессы, которые идут при принятии важных кадровых решений. Они обеспечат дополнительный результат в будущем.

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