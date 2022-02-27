Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Соколов

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 17 578

Народный артист России ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Соколов

Фото: Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Соколов. Информация об этом появилась на официальной странице Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской, где трудился народный артист России. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет.

«Борис Михайлович служил в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской с 1977 года. Здесь, на пике популярности в стране театра Рубена Агамирзяна, расцвел и дал корни талант артиста. Рубен Сергеевич предложил сыграть Келина в пьесе И. Друцэ „Святая святых“. Роль оказалась судьбоносной. Теперь зритель шел не просто на спектакли театра им. В. Ф. Комиссаржевской: шел на Соколова. За эту свою любимую роль Кэлина актер был отмечен дипломом III степени Всероссийского смотра национальной драматургии в театрах РСФСР», — говорится в тексте печального сообщения на сайте театра.

Массовому зрителю Борис Соколов запомнился по роли адвоката Вадима Семеновича Свиристельского в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Однако в основном он строил карьеру на театральной сцене.

Он играл в таких постановках, как «Кин IV», «Возвращение к жизни», «Генерал Серпилин», «Приглашение в замок», «Святая святых», «Прощай, клоун!» «Дни Турбиных», «Французские штучки», «Полоумный Журден» и многих других.

Причина и обстоятельства смерти Бориса Соколова неизвестны. Дата и место прощания пока не сообщаются.

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