Приготовит даже ребенок: рецепт вкусного манника с абрикосами от шефа Емельяненко
Как быстро и просто побаловать себя в летний жаркий зной.
Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко
Сезон абрикосов в самом разгаре. В связи с этим шеф-повар Василий Емельяненко рассказал, как приготовить вкусный и быстрый манник с этим фруктом.
Ингредиенты
Мука — 70 граммов;
Манная крупа -180 граммов;
Яйца — 2 штуки;
Сахар — 70 граммов;
Кефир (жирность 3,2%) — 230 миллилитров;
Сливочное масло — 50 граммов;
Разрыхрытель теста — 1 ложка;
Абрикос — 4 штуки.
Способ приготовления
Для начала следует замочить манку в кефире. Пока крупа настаивается, разбиваем два яйца, добавляем к ним сахар и взбиваем миксером. Для блюда неважен размер абрикосов. Главное, чтобы они не были гнилыми. Фрукты нужно разрезать на две половины и убрать косточки. Осталось соединить все ингредиенты.
В разбухшую от кефира манку кладем муку с разрыхлителем, выливаем смесь яиц и сахара, тщательно перемешиваем и добавляем растопленное сливочное масло.
Полученную массу выливаем в форму для выпекания и туда же сверху по всей площади кладем абрикосы. На завершающем этапе убираем все в разогретую до 165 градусов духовку на 40-50 минут.
При желании перед употреблением манник с абрикосами можно будет посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт обворожительного абрикосового пирога с творогом.
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