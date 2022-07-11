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Приготовит даже ребенок: рецепт вкусного манника с абрикосами от шефа Емельяненко

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Рустам Болотов
Рустам Болотов 426

Как быстро и просто побаловать себя в летний жаркий зной.

Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

Сезон абрикосов в самом разгаре. В связи с этим шеф-повар Василий Емельяненко рассказал, как приготовить вкусный и быстрый манник с этим фруктом.

Ингредиенты

Мука — 70 граммов;

Манная крупа -180 граммов;

Яйца — 2 штуки;

Сахар — 70 граммов;

Кефир (жирность 3,2%) — 230 миллилитров;

Сливочное масло — 50 граммов;

Разрыхрытель теста — 1 ложка;

Абрикос — 4 штуки.

Способ приготовления

Для начала следует замочить манку в кефире. Пока крупа настаивается, разбиваем два яйца, добавляем к ним сахар и взбиваем миксером. Для блюда неважен размер абрикосов. Главное, чтобы они не были гнилыми. Фрукты нужно разрезать на две половины и убрать косточки. Осталось соединить все ингредиенты.

В разбухшую от кефира манку кладем муку с разрыхлителем, выливаем смесь яиц и сахара, тщательно перемешиваем и добавляем растопленное сливочное масло.

Полученную массу выливаем в форму для выпекания и туда же сверху по всей площади кладем абрикосы. На завершающем этапе убираем все в разогретую до 165 градусов духовку на 40-50 минут.

При желании перед употреблением манник с абрикосами можно будет посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт обворожительного абрикосового пирога с творогом.

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