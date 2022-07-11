«Все оторопели»: Ковальчук рассказала о конфликте с напористой Семенович

Певица поделилась воспоминаниями о работе в группе «Блестящие».

Юлия Ковальчук рассказала об отношениях с Анной Семенович в те времена, когда обе были участницами группы «Блестящие». Оказалось, что сначала дружбы между певицами не сложилось, и виной тому амбиции Семенович, которая сходу начала тянуть одеяло в коллективе на себя.

«Самые сложные отношения у меня были с Аней Семенович. Мы сейчас вспоминаем это, конечно, со смехом, но первые месяцы у нас были непростые. Она очень амбициозная, спортивно настроенная, целеустремленная, с определенной жизненной позицией. Анечка пришла к нам в коллектив с ощущением, что она сейчас должна стать лидером в этом коллективе. Только она — и больше никто. Естественно, все немножко оторопели от такого напора», — рассказала Ковальчук на YouTube-канале «Fametime TV».

Певица призналась, что никогда не вступала в разборки с Семенович, а сразу звонила продюсерам группы, чтобы те улаживали конфликт. Сейчас же, по словам Ковальчук, они с бывшей коллегой по «Блестящим» в прекрасных отношениях, постоянно переписываются и периодически встречаются.

Недавно сама Семенович рассказала, как на отдыхе подралась с женщиной, нахамившей ей на дискотеке. По словам певицы, они с соперницей «повыдирали друг другу волосы», а, успокоившись, помирились и остаток отпуска вместе распивали алкоголь в баре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович устроила скандал в подмосковном отеле из-за отсутствия миндального молока.