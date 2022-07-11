Хирург о повторной пластике груди Романец: «Вика сильно похудела, ей нужна была операция»

Экс-звезда «Дома-2» сообщила, что сделала повторную коррекцию через девять лет после первой операции.

Повторная коррекция груди потребовалась экс-звезде «Дома-2» Виктории Романец в связи с тем, что она сильно похудела, а не потому, что вставленные ей девять лет назад импланты «испортились». Такое объяснение недавней операции знаменитости на груди дал пластический хирург Юрий Качина.

«В течение жизни меняется не только тело человека, но и его вес в ту или иную сторону. Как в случае с Викторией, которая сильно похудела. Ей нужна была операция. С имплантами Романец все в порядке, но за девять лет изменился внешний вид молочных желез. Как правило, после 35 лет у женщины происходит перерождение молочных желез, и даже в случае, если она не кормила ребенка, железистая ткань перерождается в жировую и может визуально „падать“ с импланта, так как он ставится под молочную железу. Соответственно, внешний вид бюста может визуально измениться», — цитирует специалиста StarHit.ru.

По словам хирурга, считается вполне нормальным, что за девять лет часть коллагена уходит, кожа теряет эластичность, и груди снова требуется коррекция.

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«Замена импланта может понадобиться через год, через девять лет и даже через 20. Своим пациентам рекомендую проходить обследование раз в год, присылать докторам свои снимки и регулярно приходить на клинические осмотры», — подчеркнул Качина.

В начале июля Романец похвасталась подписчикам, что обновила грудные импланты. Она призналась, что за девять лет грудь потеряла первоначальный вид и начала «уходить» под мышки, теперь же, после операции, она снова «огонь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец официально развелись после пяти лет брака.

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