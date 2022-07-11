Сотрудники ФСБ задержали 11 членов ИГ* в Карачаево-Черкесии

Сотрудники ФСБ задержали 11 членов террористической организации ИГ* в Карачаево-Черкесии. Об этом рассказали в ведомстве.

По версии следствия, задержанные пытались привлечь жителей республики к участию в террористической деятельности, а также занимались ее пропагандой в сети.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 205.4 „Организация и участие в деятельности террористического сообщества“, части 2 статьи 205.2 „Пропаганда терроризма“ УК России», — рассказали в ФСБ.

Вдобавок у подозреваемых обнаружили и изъяли десять единиц оружия, пистолет, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов.

* — запрещенная в России террористическая организация.