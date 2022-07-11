Сотрудники ФСБ задержали 11 членов ИГ* в Карачаево-Черкесии
У подозреваемых в терроризме изъяли целый арсенал оружия.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Сотрудники ФСБ задержали 11 членов террористической организации ИГ* в Карачаево-Черкесии. Об этом рассказали в ведомстве.
По версии следствия, задержанные пытались привлечь жителей республики к участию в террористической деятельности, а также занимались ее пропагандой в сети.
«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 205.4 „Организация и участие в деятельности террористического сообщества“, части 2 статьи 205.2 „Пропаганда терроризма“ УК России», — рассказали в ФСБ.
Вдобавок у подозреваемых обнаружили и изъяли десять единиц оружия, пистолет, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов.
* — запрещенная в России террористическая организация.
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