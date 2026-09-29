Лагерь у Эйфелевой башни и в центре Мадрида: Европу охватили протесты
Во Франции число демонстраций доходит до 170.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley / i-Images; 5-tv.ru
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Европу охватили протесты из-за топливного и жилищного кризисов
В Европе растет социальное напряжение. В эти минуты крупные города охватывают массовые протесты. Во Франции число демонстраций доходит до 170 по всей стране.
Пожарные разбили лагерь возле Эйфелевой башни, чтобы привлечь внимание к нехватке ресурсов, что стало особенно заметно после крупнейших лесных пожаров этим летом. Кроме того, на протесты вышли школьники. Они недовольны нехваткой учителей, большой учебной нагрузкой и качеством питания в школьных столовых.
Самым резонансным стало закрытие лицея в Сен-Дени, где вместе с подростками на забастовке заметили мэра города.
Параллельно с этим на забастовки вышли испанцы, которые недовольны жилищным кризисом и миграционной политикой. Поводом к митингам стало выселение из квартиры пенсионерки, прожившей там 70 лет. Сотни испанцев разбили палаточный лагерь на центральной площади Мадрида. Сегодня правительство рассмотрит законопроект, который предусматривает защиту от выселения и налоговые льготы для владельцев жилья.
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