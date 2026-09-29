Ребенок в подарок: девушка пришла в больницу с болью и неожиданно родила

Yahоо: девушка пришла в больницу с менструальной болью и неожиданно родила

Девушка обратилась за медицинской помощью, предполагая, что причиной ее состояния стали сильные менструальные боли, но неожиданно узнала о скором рождении ребенка. Об этом сообщило Yahoo.

Американка по имени Перри рассказала, что приехала в отделение неотложной помощи из-за кровотечения и сильных спазмов, которые продолжались весь день. В итоге после ночи в больнице она узнала о беременности и родила сына.

По словам Перри, она была уверена, что испытывает обычные боли, связанные с менструальным циклом. Кровотечение началось около семи утра, а позже состояние ухудшилось настолько, что она решила обратиться к врачам.

«У меня были менструальные боли, спазмы, и я весь день была в крови», — рассказала Перри.

Она призналась, что из-за боли думала, что умирает. Девушка также заметила необычное желание сходить в туалет, а в отделении неотложной помощи попросила обезболивающее.

Медики спросили Перри о возможной беременности, однако она ответила отрицательно. Девушка объяснила это нерегулярным циклом и сильным стрессом из-за работы и переезда. По ее словам, ранее у нее уже были задержки месячных в периоды сильных переживаний.

Около полуночи врач сообщил Перри результаты анализа крови и рассказал, что она беременна. Девушка не могла поверить, что срок беременности оказался таким большим. После ожидания УЗИ выяснилось, что она находилась на 35-й неделе беременности.

Позже врач сообщил, что ребенок уже начал появляться. Поскольку в больнице не было отделения интенсивной терапии для новорожденных, Перри направили в другое медицинское учреждение.

По дороге в больницу девушка рассказывала о сильных схватках. Несмотря на боль, она смогла дождаться перевода в родильное отделение.

Ее бойфренд по дороге заблудился, и пока сотрудники искали его, Перри без обезболивания родила мальчика.

После рождения ребенка пара решила оставить сына, хотя изначально не была готова к появлению малыша.

Перри назвала произошедшее «загадочной беременностью» и показала фотографии, сделанные незадолго до родов. По ее словам, у нее не было заметного живота даже незадолго до рождения ребенка.

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