Проверьте батареи и окна: как подготовить квартиру к началу отопительного сезона

Проверка радиаторов и окон помогает снизить теплопотери в отопительный сезон

Перед началом отопительного сезона стоит проверить состояние батарей, труб, окон и вентиляции. Правильная подготовка поможет избежать теплопотерь и сохранить комфортную температуру в квартире. Юрист по вопросам ЖКХ Анна Васина рассказала URA.RU, на что обратить внимание.

В первую очередь необходимо осмотреть радиаторы и трубы: проверить, нет ли ржавчины, влажных пятен, вздутой краски или следов протечек. Все обнаруженные дефекты лучше зафиксировать на фото, чтобы при необходимости обратиться в управляющую компанию.

Также важно проверить краны и вентили на батареях — они должны работать без заеданий. Радиаторы рекомендуется очистить от пыли, поскольку загрязнения между секциями мешают нормальной отдаче тепла.

Одна из распространенных проблем перед началом сезона — воздушные пробки. Если батарея сверху остается холодной, а снизу нагревается, или слышны бульканье и шипение, из системы необходимо спустить воздух.

На эффективность отопления влияет и расположение мебели. Плотные шторы, диваны и другие предметы, закрывающие радиаторы, мешают распространению теплого воздуха. Из-за этого потери эффективности могут достигать 10–15%.

Особое внимание стоит уделить окнам и дверям. Через изношенные уплотнители, щели в откосах и стыки между рамой и стеной может уходить значительное количество тепла. Проверить продувание можно, проведя рукой вдоль соединений в ветреную погоду.

Перед холодами также рекомендуется проверить вентиляцию. Для этого можно приложить лист бумаги к решетке: при нормальной тяге он должен удерживаться. Если возникают проблемы, следует обратиться в управляющую компанию.

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