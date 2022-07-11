Энергетический кризис в Европе провоцирует продовольственный. Бекон, колбаса, яйца, чай и кофе переходят в разряд деликатесов!

Как передает агентство Bloomberg, стоимость традиционного «английского завтрака» в Великобритании за год выросла на 18%. Это почти в два раза выше официальной инфляции. Кроме продуктов дорожают электроэнергия и топливо.

Но еда — самыми высоким темпами. Чтобы сократить расходы, аналитики предлагают поданным ее Величества выбирать продукты для завтрака под менее известными марками. Хотя и признают — дешевая еда тоже растет в цене.