Мужчина в Подмосковье зарубил приятеля во время спарринга на саблях

Казак убил товарища шашкой во время спарринга в Московской области в Истре. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в поселке Северный возле хоккейной коробки во время отработки приемов боя на саблях, 58-летний Сергей Капитонов зашел за спину товарища Алексея Петухова, после чего последний нанес удар шашкой — Капитонов получил проникающее ранение в левую часть грудной клетки. Мужчина скончался до приезда кареты скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемый ранее не был судим, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде.

Известно, что Капитонов состоит в «Великом братстве казачьих войск Руси и зарубежья».