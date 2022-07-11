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Мужчина в Подмосковье зарубил приятеля во время спарринга на саблях

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 151

Трагический инцидент произошел 10 июля возле хоккейной коробки в поселке Северный.

Мужчина в Подмосковье зарубил приятеля во время спарринга на саблях

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Казак убил товарища шашкой во время спарринга в Московской области в Истре. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в поселке Северный возле хоккейной коробки во время отработки приемов боя на саблях, 58-летний Сергей Капитонов зашел за спину товарища Алексея Петухова, после чего последний нанес удар шашкой — Капитонов получил проникающее ранение в левую часть грудной клетки. Мужчина скончался до приезда кареты скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемый ранее не был судим, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде.

Известно, что Капитонов состоит в «Великом братстве казачьих войск Руси и зарубежья».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Алек Болдуин не сможет избежать ответственности за убийство по неосторожности: он застрелил оператора и ранил режиссера во время съемок.

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