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Украинский пленный рассказал о разгильдяйстве ВСУ: «Забыть, как страшный сон»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 738

Пленный ВСУ рассказал об учениях украинских солдат в обычных компьютерных играх по стрельбе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Пленный рад, что однажды сдался российским военным, потому что наконец-то получил хорошее отношение к себе.

Украинский пленный Андрей рассказал дикие подробности о службе в ВСУ. Мужчина был стрелком-санитаром 25 десантно-штурмовой бригады. Только подготовка к стрельбе проходила не на реальном поле, а в виртуальном тире, больше похожим на компьютерную игру.

Мирные будни простого гражданина Днепропетровска закончились, когда на улице его поймала полиция. Она и доставила Андрея в военный комиссариат. Там его направили в воинскую часть поселка Черкасское, где с мобилизированным провели необходимую подготовку перед полем боя. Однако ее эффективность и результативность вызывает ряд вопросов.

«Виртуальный тир там был. Что на компьютерах играешь в игры, то же самое мы и в тире стреляли. Вообще нас не готовили особо… Сержанты были. Офицеров толком не было, вообще. Был полковник, он утром приехал — посмотрел, что все на месте и уехал», — с грустью заявил пленный.

На передовую Андрей прибыл две недели назад. Там он с другими военными занимался подготовкой позиций для тех, кто прибудет им на смену. В ходе сражений он получил осколочное ранение в руку. Когда Андрей пытался спастись, то услышал речь из громкоговорителя, где российские военные призывали сложить оружие.

Чтобы спасти себя, раненный солдат послушался приказа. О своем решении пленный не жалеет, ведь впервые за долгое время оказался в нормальных условиях. Правда, опыт в ВСУ настолько омрачил состояние военного, что о фронте он и слышать ничего не хочет.

«Здесь относятся хорошо. К нам отнеслись хорошо, не так, как наше правительство. <…> Хотелось бы, чтобы меня обменяли и забыть вот это все — как страшный сон и выкинуть военник, чтобы меня военкомат не нашел. Никогда в жизни», — признался он.

Также Андрей совершенно не уважает украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению он «был клоуном и в президенты пошел».

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказы других украинских пленных о наборе в элитную роту ВСУ.

Тема:
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