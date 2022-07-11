Северный поток закрылся на технические работы. Новость, которая прежде оставалась незамеченной, сегодня обрела мировое значение. Поставки российского газа в Европу и так резко сократились. Теперь, как минимум десять дней, их не будет вообще. И для Старого Света это время, чтобы подумать. Прочувствовать. Действительно ли там готовы полностью отказаться от российских энергоносителей?.. Серьезный дефицит топлива может сложиться в ЕС в конце июля. А панические настроения, заметил шеф нашего европейского бюро Виталий Чащухин, царят уже сегодня.

Нулевой поток

Российского газа для Европы больше нет — с шести утра по местному времени началось постепенное отключение последнего важнейшего соединения, и всего за пару часов поток стал полностью нулевым. Прекращены поставку в Австрию, Италию и Германию. Под ударом миллионы домохозяйств, автопром, сельское хозяйство, крупнейшие химические концерны и производители керамики.

«Поступило множество писем и запросов, в которых лидеры отрасли, а также целые регионы и компании говорят нам, что газ для них незаменим. Я понимаю. Но сценарий таков, что у нас будет слишком мало газа, и нам нужны предложения, где мы можем сэкономить газ», — объясняет глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Без регулярных поставок немцам и дня не прожить, а придется продержаться все десять. Долгосрочные ремонтные работы на «Северном потоке — 1» продлятся до 21 июля.

Из-за значительного сокращения объемов страна и так жила в условиях газовой тревоги. Теперь она только усилится. Германия, как одна из самых зависимых стран, рискует погрузиться в энергетический хаос.

Именно в такие моменты альтернативой мог бы стать «Северный поток — 2», который немцы сами же загнали под санкции.

«Наши санкции против России вредят нам самим. Что еще хуже, расплачиваются за это не политики, а обычные люди, которым придется страдать от холода, поскольку им придется экономить горячую воду при принятии душа или экономить на отоплении. Это неразумно, что подчеркивает, насколько необоснованной является политика Германии. Это не заботит общественность или промышленный сектор», — говорит лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Страх остановки «Северного потока»

На всем европейском рынке паника, еще больший дефицит, заоблачные цены и угроза не успеть заполнить хранилища на зиму. На эстонском телевидении зрителям в прямом эфире делают шокирующий перерасчет.

«С понедельника рекордно подорожает электричество. Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне вырастет до рекордных в этом году 416 евро за мегаватт/час. По сравнению с последними месяцами это в два-три раза дороже, чем обычно», — говорится в новостях.

Немецкая пресса тиражирует общий страх перед постоянной остановкой «Северного потока». Bild и Tagesspiegel задаются закономерным вопросом — что, если Россия и после проведения ремонтных работ не откроет вентиль?

В напряжении все, кто так или иначе зависит от поставок из России. Французский Минфин высказывает те же опасения.

«Давайте готовиться к полному отключению российского газа — это остается наиболее вероятным сценарием. Это требует от нас ускорить нашу энергетическую независимость, ускорить пополнение наших запасов, быстро построить плавучий завод по производству сжиженного природного газа», — заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

«Вылет в низшую лигу»

Премьер-министр Баварии — единственный, кто без обиняков связывает газовый кризис с украинским.

«Помощь Украине важна, но мы, конечно, же должны в первую очередь заботиться о нашем населении. Мы не можем допустить, чтобы экономика Германии продолжала падать, нам и так грозит „вылет в низшую лигу“, в конечном итоге, это приведет к тому, что миллионы людей обеднеют», — считает премьер Баварии Маркус Зедер.

Во всех прочих заявлениях политиков сквозит одной только идеологией. Фракция «Альтернатива для Германии» в Бундестаге пыталась поднять вопрос о запуске Северного потока — 2, но наткнулась на резкую критику со стороны правящей коалиции.

«Ситуация очень критическая, люди нервно воспринимают эту информацию. Я не думаю, что все готовы мерзнуть, обходиться без горячей воды ради этой идеологии», — говорит депутат Бундестага Евгений Шмидт.

А ремонтные работы на ветке «Северного потока — 1» могут, действительно, длиться дольше запланированного. Слишком многое предстоит заменить: калибровка систем безопасности, электроснабжения, противопожарной защиты, обновление программного обеспечения — с таким перечнем и на таком технически сложном объекте спешка совершенно ни к чему.