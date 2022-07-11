На фоне дефицита российского газа во Франции экстренно переходят на грязное топливо. По данным агентства Reuters, компании начали массово использовать мазут из-за его низкой цены.

Как заявил топ-менеджер крупнейшего мирового производителя шин Michelin, если трубопровод будет перекрыт, все заводы просто встанут.

Французские промышленники рассматривают худший сценарий и переоборудовали котлы так, чтобы кроме мазута и газа можно было работать даже на угле самом вредном для экологии источнике энергии. Экоактивисты уже готовят массовые акции протеста.