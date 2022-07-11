Подросток прыгнул под проплывающий катер в Петербурге

Иначе как счастливым случаем не назовешь и другую историю, на этот раз — из Петербурга. Там подростки ныряли в Матисов канал с моста, и один из них чуть не угодил под проплывавший катер.

На видео видно, что мальчик пролетел в считанных сантиметрах от судна. По словам очевидцев, он не пострадал. А вот водитель и пассажиры катера пережили настоящий стресс, поскольку случившееся только чудом не привело к травмам или гибели ребенка.