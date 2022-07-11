Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Демограф Левашев объяснил причины сокращения рождаемости в России

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 126

Россияне все больше пересматривают вопрос о рождении ребенка в сторону отказа.

Демограф Левашев объяснил причины сокращения рождаемости в России

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Минтруд совместно с НИУ ВШЭ подготовили доклад о демографической ситуации в России. По данным экспертов, в ближайшие годы в России возможен риск снижения рождаемости из-за сокращения числа женщин в фертильном возрасте и ситуации на рынке труда. Причины подобного явления объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт Центра социальной демографии и экономической социологии ИСПИ РАН Виктор Левашов.

Согласно приведенным результатам в перспективе до 2024 года в стране может сократиться рождаемость. Причиной могут послужить два фактора. Первый — сокращение численности женщин в возрасте 20-29 лет. Второй — структурные изменения на рынке труда: представители среднего класса отказываются от своих желаний о рождении ребенка.

«В этих обществах женщины эмансипированы. Теперь они не рожают в 17–18 лет, а рожают в 26–29 лет после получения образования и вступления в брак. То есть более молодая возрастная когорта выпадает, и число женщин в фертильном возрасте становится меньше», — рассказал Левашов.

По словам демографа, в России существенную роль играет социокультурный фон конкретного региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что население России увеличилось до 147 миллионов человек за счет приехавших.

+30° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
61.30
0.03 61.81
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 11 июля

Последние новости

21:10
Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
21:04
«Ну это смешно»: Соседов о репертуаре Шатунова после ухода из «Ласкового мая»
20:49
Зеленский назвал помощь Нидерландов Украине «неприятным сюрпризом» для РФ
20:43
Лолита Милявская рассказала, где хочет быть похоронена: «Выбрала три места»
20:27
Подросток прыгнул под проплывающий катер в Петербурге
20:15
Высадка на Марсе: как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины?

Сейчас читают

Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя
Больше месяца: стала известна дата, когда тело Пьера Нарцисса предадут земле
Поворотный июль: для кого полнолуние и суперлуние безвозвратно изменит жизнь?
Хочу иномарку: Какое авто можно пригнать из ЕС в Россию за 2 миллиона рублей

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год