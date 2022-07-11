Жители некоторых частей Пекина и Шанхая продолжают массово сдавать ковид-тесты. Минздрав Китая заявил о новой вспышке заболеваемости, причем речь идет не о завозных, а о местных подтвержденных случаях инфицирования.

Отмечается, что у большинства отсутствуют симптомы болезни. Ухудшилась ситуация и в мировом центре азартных игр Макао. Там впервые за более чем два года закрыли все казино.

Пятикратное увеличение случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Турции за последние две недели. Минздрав республики призвал граждан внимательнее отнестись к ситуации.

«Случаи, связанные с заражением штаммом омикрон в Турции, увеличиваются. В праздничные дни следует быть осторожными. Мы настоятельно рекомендуем носить маски в общественных местах и напоминаем, что тем, кто старше 50 лет, а также лицам из групп риска следует пройти ревакцинацию, если с момента последней прививки уже прошло полгода. Просим граждан относиться к этому максимально серьезно», — рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Глава российского Минздрава, комментируя рост заболеваемости в некоторых странах, заявил, что в нашей стране ситуация остается стабильной. Несмотря на это, заботиться о своем здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет. Михаил Мурашко уточнил, что в России в полном объеме возобновлены профилактические мероприятия и диспансеризация.