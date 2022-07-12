Кормухина назвала фанатов Жукова и Лепса необразованными двоечниками

Российская певица Ольга Кормухина оценила интеллектуальные способности поклонников певца Григория Лепса и музыкального коллектива «Руки Вверх!». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Кормухина порассуждала о том, как троечники и двоечники часто добиваются больших высот в жизни. По мнению артистки, поклонники вышеупомянутых артистов, так же как и их кумиры, не были отличниками в школе. Она добавила, что едва ли кто-то из фанатов Лепса или Жукова знает произведения Александра Пушкина и названия опер Модеста Мусоргского.

«Сколько у вас в классе было отличников? А медалистов в школе? Так что? Они, значит, ничто? А остальные — это наше все? Вот так и с публикой!» — написала певица.

Кормухина также сравнила концертный зал консерватории и стадион «Лужники». В первом играют Бетховена и Рахманинова, а во втором слушают Жукова и Лепса. Это связано с тем, что двоечников и троечников в разы больше отличников, считает певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Кормухина раскритиковала творчество группы «Би-2», которую освистали на матче за Суперкубок России по футболу в Санкт-Петербурге.