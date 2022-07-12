Несмотря на строительство новых медицинских пунктов в отдаленных районах республики, людей там до сих пор принимают в экстремальных условиях. В частности, воду приходится таскать ведрами.

Фото, видео: © РИА Новости / Башир Алиев; 5-tv.ru

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Валентина Матвиенко во время поездки в Дагестан раскритиковала главу республиканского Минздрава — чиновнице досталось за плохую оснащенность фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Об их, мягко говоря, неважном состоянии ранее рассказывали корреспонденты «Известий». Оказалось, что идеально все только на бумаге. Здания строятся, но, кроме стен и термометров, там практически ничего нет.

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«Когда я увидела эти сюжеты, вы знаете, я очень запереживала за те ФАПы, которые показали. Если бы я была министром здравоохранения, у меня бы каждый ФАП в каждом ауле был с фотографией — что было и что стало. Ведь недостаточно просто отчитаться, что вы ввели там 30 или 40 ФАПов. Они должны заработать, под ключ», — сказала спикер Совфеда.

В сюжете, вышедшем ранее в эфир, отмечалось, что на строительство новых медицинских пунктов в отдаленных районах Дагестана за три года потратили около 90 миллионов рублей. Но принимать людей до сих приходится в экстремальных условиях. Элементарно нет воды, фельдшеры носят ее ведрами.

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