Всем Джеймсам Бондам планеты сегодня стало немножечко грустно. Из жизни в возрасте 94 лет ушел автор легендарного хита, звучавшего на заставке к фильмам про суперагента 007.

Популярность пришла к Монти Норману еще в 1950-х, когда он был вокалистом. Но главный успех случился с выходом шпионской саги. Именно его мотив с небольшими изменениями и стал основным саундтреком на десятилетия.

Символично, что последний на данный момент фильм серии, вышедший в ноябре прошлого года, закончился как раз смертью главного героя. Лента стала последней для актера Дэниела Крэйга в роли Бонда. Кто станет следующим агентом 007, пока не сообщалось.