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Врач рассказал, как определить повышенный холестерин по виду ногтей

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 1 407

Врач Гольдин назвал бледные ногти признаком повышенного холестерина

Врач рассказал, как определить повышенный холестерин по виду ногтей

Фото: www.globallookpress.com / Franz Waldhäusl

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Эксперт рассказал, что накопление холестерина в артериях приводит к ограничению кровоснабжения ног.

Высокий уровень холестерина способствует образованию бляшек в кровеносных сосудах, что негативно влияет на кровообращение и приводит к бледности ногтей. Об этом рассказал в беседе с «МедикФорум» врач-дерматолог Григорий Гольдин.

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При этом ногти не только с помощью бледности пытаются «сообщить» человеку о повышенном холестерине.

«Ломкие, медленно растущие ногти на ногах также могут указывать на высокий уровень холестерина», — добавил врач.

Ломкие ногти на ногах также считаются одним из важнейших знаков заболеваний периферических артерий. Обусловленно это состояние накоплением холестерина в артериях, что приводит к ограничению кровоснабжения ног.

Если вы заметили у себя бледные ногти или другие симптомы, нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Врач проведет анализ крови, чтобы помочь выяснить, влияет ли на вас высокий уровень холестерина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что китайский диетолог Ли Юаньюань опроверг информацию о том, что яйца вредны, так как повышают уровень холестерина.

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