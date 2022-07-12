От паники Евросоюз перешел к действиям. Чехия и Германия подписали соглашение о взаимопомощи в вопросах поставок газа. Аналогичные документы в ближайшее время должны быть заключены и с другими странами-членами ЕС.

Впрочем, «Северный поток» вскоре вновь может начать работу. Канада согласилась вернуть турбину, застрявшую там из-за санкций.

Это решение вызвало недовольство украинского президента. Зеленский заявил, что делать какие-либо санкционные исключения для Москвы нельзя. И неважно, что европейцы могут в прямом смысле слова замерзнуть зимой.

«Пришлось вызвать представителя Канады в нашей стране из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода „Северный поток“, которую Канада не должна была, но все-таки решила передать фактически России. Это касается общих правил», — заявил президент Украины.

По его мнению Европа якобы должна готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит поставки газа в самый острый момент».

К слову, австрийский канцлер уже придумал, как согреться. Карл Нехаммер дал совет жителям ЕС на тему, что им нужно делать, чтобы пережить рост цен на энергоресурсы.

«Мы должны распознать врага. За энергию приходится платить абсурдно много. И мы обязаны принять меры, которые подавят инфляцию, а не будут ее стимулировать. А если мы и дальше будем продолжать в том же духе, у нас останется только два выхода — алкоголь или психотропные препараты», — сказал Нехаммер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа впала в «газовую панику» на фоне планового ремонта «Северного потока».