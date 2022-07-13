Лолита Милявская попросила больше не спрашивать ее об эмиграции в Болгарию

Российская певица Лолита Милявская не собирается никуда уезжать из России. Так она ответила на слухи о своей эмиграции вслед за другими звездами.

Сейчас разговоры об отъезде Лолиты как никогда актуальны, поскольку недавно она отправилась в Болгарию, где, как известно, живут ее мать и дочь. Некоторые посчитали, что Милявская купила билет в одну сторону.

«Россия мне дала так много, что на чаше весов она перевесила гирьками сразу! Столько любви, сколько я получала и получаю здесь… При всех моих обстоятельствах и неправильном поведении меня страна всегда понимала. Страна — это люди. Поэтому не задавайте мне больше таких вопросов», — цитирует Лолиту 7Дней.ru.

По словам певицы, покинуть родину она не может еще и потому, что ей известен горький опыт отца. Тот прожил последние годы жизни в Израиле, тоскуя по родной стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита Милявская, несмотря на жизнерадостность, открытость и активность, еще несколько лет назад стала задумываться о смерти. Артистка не жалуется на здоровье и плохое самочувствие, но хочет заранее уберечь близких и родных от больших трат на ее похороны. В одном из интервью она призналась — хочет, чтобы ее тело было кремировано, а прах развеяли в трех разных местах.