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Песков прокомментировал встречу Путина с Раиси в Тегеране

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 285

В Тегеране глава государства проведет двустороннюю встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и увидится с главной страны Ибрахимом Раиси.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Российский лидер Владимир Путин действительно посетит Иран на следующей неделе. Визит намечен на 19 июля. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга.

«Да, действительно готовится поездка в Тегеран 19 июля, там состоится встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Также будет двусторонняя встреча Путина и Эрдогана», — сказал представитель Кремля.

Раннее иранские СМИ сообщили о вероятном приезде главы государства в Тегеран. Об этом высказался председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадрез Пур-Эбрахими. По его словам, между Путиным и главной страны Ибрахимом Раиси должны состояться переговоры о двустороннем экономическом сотрудничестве.

В США также наслышаны о вероятном визите российского президента в Иран. Как писал 5-tv.ru, в Вашингтоне спрогнозировали планы Ирана передать России беспилотники.

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