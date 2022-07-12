Песков прокомментировал встречу Путина с Раиси в Тегеране

Российский лидер Владимир Путин действительно посетит Иран на следующей неделе. Визит намечен на 19 июля. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга.

«Да, действительно готовится поездка в Тегеран 19 июля, там состоится встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Также будет двусторонняя встреча Путина и Эрдогана», — сказал представитель Кремля.

Раннее иранские СМИ сообщили о вероятном приезде главы государства в Тегеран. Об этом высказался председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадрез Пур-Эбрахими. По его словам, между Путиным и главной страны Ибрахимом Раиси должны состояться переговоры о двустороннем экономическом сотрудничестве.

В США также наслышаны о вероятном визите российского президента в Иран. Как писал 5-tv.ru, в Вашингтоне спрогнозировали планы Ирана передать России беспилотники.