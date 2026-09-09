Виталий Гогунский пытается заключить мир с экс-женой по делу об алиментах

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 24 0

Актер и его представитель действуют в суде честно и открыто, но вторая сторона не идет на контакт.

Как идет дело Гогунского и его экс-жены об алиментах

Фото: legion-media/Иванов Сергей/PhotoXPress.ru

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Звезда сериала «Универ», актер Виталий Гогунский, пытается заключить мировое соглашение с экс-женой Ириной Маирко по делу об алиментах. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат артиста.

«Пытались выйти на мировую и до сих пор пытаемся. Вторая сторона не отвечает», — заявил юрист.

По словам представителя, Гогунский сделал все, что мог. Его сторона в суде действует открыто и честно, но истец якобы намеренно затягивает процесс.

«Все, что мы могли предоставить, мы предоставили. Мы все сделали по закону», — добавил адвокат.

На вопросы журналистов о факте покупки его дочерью квартиры в центре Москвы Гогунский заявил, что ничего не знает об этом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд проверит доходы Гогунского. Сторона экс-жены актера предварительно рассчитала, что он должен десять миллионов рублей. Сам актер пытается доказать, что его месячный доход составляет не более 200 тысяч рублей.

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