Советник президента США Салливан заявил о планах Ирана передать РФ беспилотники

Иран поставит «сотни» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА с оружием, в ускоренные сроки», — приводит его слова издание Assосiated Press.

По его Джейка Салливана, Вашингтон не вполне понимает, мог ли Тегеран действительно поставлять российской стороне какие-либо беспилотники. Однако он уверен, что у США «есть информация», которая говорит о намерении Ирана обучить российскую армию использовать БПЛА уже в июле.

Примечательно, что Украина, в свою очередь, обратилась за помощью ко всей Европе и США. Недружественные РФ страны будто ведут соревнование, кто больше всех накачает Незалежную оружием.

США, кстати, отличились больше остальных. Например, совсем недавно в Пентагоне объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Правда, как писал 5-tv.ru, там же и заявили, что Запад неспособен долго оказывать поддержку киевского режима.