Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Советник президента США Салливан заявил о планах Ирана передать РФ беспилотники

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 4 075

В Вашингтоне не вполне понимают, мог ли Тегеран на самом деле поставлять РФ летательные, аппараты. Однако уверены в его намерении обучить российскую армию ими пользоваться.

Советник президента США Салливан заявил о планах Ирана передать РФ беспилотники

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Army Office

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Иран поставит «сотни» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА с оружием, в ускоренные сроки», — приводит его слова издание Assосiated Press.

По его Джейка Салливана, Вашингтон не вполне понимает, мог ли Тегеран действительно поставлять российской стороне какие-либо беспилотники. Однако он уверен, что у США «есть информация», которая говорит о намерении Ирана обучить российскую армию использовать БПЛА уже в июле.

Примечательно, что Украина, в свою очередь, обратилась за помощью ко всей Европе и США. Недружественные РФ страны будто ведут соревнование, кто больше всех накачает Незалежную оружием.

США, кстати, отличились больше остальных. Например, совсем недавно в Пентагоне объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Правда, как писал 5-tv.ru, там же и заявили, что Запад неспособен долго оказывать поддержку киевского режима.

Тема:
Специальная военная операция России
12 июл
Сенатор Климов оценил вероятность ограничений прав и свобод россиян из-за СВО
12 июл
Наши ангелы-хранители: военный хирург рассказал о самых сложных операциях в ДНР
12 июл
Желающих все меньше: Минобороны опубликовало данные о числе иностранных наемников на Украине
12 июл
Украинские военные применили дрон-камикадзе против мирных жителей Энергодара
12 июл
Братские узы: Группа «Ва-Банкъ» выпустила клип, посвященный ситуации в Донбассе
12 июл
Песков прокомментировал возобновление переговоров РФ с Украиной
12 июл
МО заявило об уничтожении пусковых установок Harpoon «Искандерами» под Одессой
12 июл
Британская MI6 заявила о подготовке ВС РФ к наступлению на Украине
12 июл
Лукашенко заявил о подходе мира к пропасти большой войны из-за политики Запада
12 июл
Безнадежные ряды: ВСУ теряют в месяц более 20 тысяч человек
+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 12 июля

Последние новости

21:02
Убивала ли актриса Малявина своего мужа? —адвокат разобрал факты преступления
20:48
HIMARS в руках «неандертальцев»: хроника атаки ВСУ по Новой Каховке
20:36
В Петербурге проходит социогуманитарный форум в рамках олимпиады «Я — профессионал»
20:26
«Не хочу заниматься творчеством»: певица Слава пожаловалась на тяжелую депрессию
20:17
Заняться нечем? Данилко пообещал потратить свою жизнь на истребление россиян
20:09
Из-за жары в Европе под угрозой авиасообщение и работа электростанций

Сейчас читают

Заняться нечем? Данилко пообещал потратить свою жизнь на истребление россиян
«До сих пор лечим»: Лолита Милявская вспомнила, как на ее маму напали в Киеве
Отец Фриске о скандале на вечере ее памяти: «Знал, что без этого не обходится»
Как привезти авто в РФ из Белоруссии, Армении и Казахстана, и сколько это стоит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год