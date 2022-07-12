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Лукашенко заявил о гибридной войне НАТО против Белоруссии

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Одна из целей полномасштабной гибридной войны против Белоруссии является подрыв экономического и политического единства Республики и России.

Лукашенко заявил о гибридной войне НАТО против Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Против Белоруссии развязана полномасштабная гибридная война. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

«Против Белоруссии развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер», — сказал он.

Он отметил, что против Белоруссии действуют национальные и коалиционные структуры НАТО, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве.

Также неприятель стремится сломить политический и экономический союз России и Белоруссии.

Сконцентрированное давление привело к тому, что союзники Белоруссии, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ занимают выжидательную позицию.

«Но при этом политика Белоруссии не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы», — сказал Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что белорусский лидер называет действия Запада реальной угрозой системе глобальной безопасности, они могут перерасти в масштабную войну.

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