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Стало известно, сколько Лобода платила Линдеманну за их «роман»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 547

Лобода платила Линдеманну по 150 тысяч долларов за каждую встречу

Стало известно, сколько Лобода платила Линдеманну за их «роман»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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На протяжении четырех лет ходили слухи, что отцом младшей дочери певицы является солист группы Rammstein. Это оказалось далеко от истины.

Светлана Лобода на протяжении четырех лет держит в секрете сведения об отце своей дочери Тильды. Поговаривали, что им является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако сейчас стало известно — родителем наследницы знаменитости на самом деле является некий женатый бизнесмен. Что касается якобы романа Лободы с немецким музыкантом — это хорошо спланированная пиар-компания, за которую артист получал немалые деньги.

Об этом сообщила журналистка Алена Жигалова. Она рассказала — незадолго до беременности Лобода встречалась с женатым бизнесменом. Когда узнала об интересном положении, мужчина уходить из семьи отказался, хотя ранее и обещал. В итоге пиарщики знаменитости решили «свести» певицу с Линдеманном. Тем более, как раз в то время артистка тепло общалась с солистом Rammstein.

Как рассказал сайту KP.RU концертный директор и продюсер Кирилл Чибисов, встречи знаменитостей были вовсе не по любви или взаимной симпатии.

«Придумала эту историю продюсер певицы Нателла Крапивина. Согласно контракту, Тиллю Линдеманну платили каждый раз по 150 тысяч долларов, чтобы он приезжал и фотографировался в объятиях с Лободой. Хотя поначалу ему даже не объясняли, зачем это нужно», — признался Чибисов.

Поначалу музыкант был удивлен возникшим слухам о его якобы романе с украинской певицей. Но поняв суть тайного плана пиарщиков Лободы, вошел во вкус, получал оговоренную сумму и молчал. Правду он продолжает скрывать и сейчас. Как и Лобода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем для Светланы Лободы обернулось предложение беженцам с Украины приобрести билеты на ее концерт со скидкой 50%.

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