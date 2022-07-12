Экс-капитан «Зенита» Артем Дзюба начал тренироваться с казанским «Рубином»

Фото, видео: 5-tv.ru

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По одной из версий, один из самых известных российских футболистов просил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого помочь ему набрать форму.

Бывший капитан «Зенита» Артем Дзюба неожиданно объявился в «Рубине». Пресс-служба казанцев выложила видео, на котором футболист тренируется вместе с игроками клуба.

По одной из версий, игрок ищет новую команду и попросил главного тренера Леонида Слуцкого помочь ему набрать форму. Была информация, что после «Зенита» Дзюба хотел переехать в чемпионат Турции, однако не договорился по деньгам.

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