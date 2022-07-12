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Максим Галкин вышел на связь после новости о покушении в Юрмале

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 21 568

Юморист проводит время с сыном, катаясь на велосипедах по лесу в Латвии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram * / maxgalkinru

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Сбежавший из России и оскорбляющий соотечественников Максим Галкин вышел на связь с поклонниками после новости о покушении на него в Юрмале. Юморист не стал как-либо комментировать новости о том, что на него было совершено покушение, — он просто показал в соцсетях свое целое и невредимое лицо во время катания на велосипеде по лесу в компании сына.

Как отмечает StarHit.ru, вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой артист сейчас находится в Латвии. Надолго ли они задержатся в Юрмале, пока что неизвестно.

У Галкина довольно плотный гастрольный график, потому в скором времени ему придется прокатиться не только по Латвии, но и по Турции, Эстонии, Великобритании и Австралии.

Что касается Аллы Пугачевой и детей, то Примадонна не отказывалась от своих слов про возвращение в Москву к началу учебного года. Ее близкая подруга Кира Прошутинская уверена — певица свое слово сдержит.

С началом спецоперации ВС РФ на Украине Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми покинули Россию. После этого юморист сделал несколько резких политических заявлений, осудив действия РФ и вызвав негодование у внушительной части своих поклонников. Несмотря на то, что Примадонна обещала вернуться в Москву, о возвращении ее супруга пока что речь не идет. К слову, многие уже перестали ждать возвращения звездного семейства на родину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Отар Кушанашвили призвал не отбирать у Галкина «окаянную латифундию» в деревне Грязь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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